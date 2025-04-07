Заместитель прокурора Усть-Таркского района Олег Толстов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Она обвиняется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета). По версии следствия, в июле 2024 г. обвиняемая помогла своей 55-летней знакомой оформить кредитную карту, которую привязала к своему абонентскому номеру и установила приложение банка на свой телефон. После чего в течение месяца за несколько раз похитила с вышеуказанной карты денежные средства на сумму свыше 27 тыс. руб., переводя денежные средства, а также оплачивая покупки в интернет-магазинах. После этого, в августе-сентябре 2024 г. обвиняемая, зная, что лимит на данной кредитной карте потерпевшей увеличен, вновь за несколько раз путем переводов похитила денежные средства на сумму свыше 68 тыс. руб. Обвиняемая вину в совершении преступлений признала в полном объеме.