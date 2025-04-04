Чановский районный суд постановил приговор виновнику смертельного ДТП на трассе «Иртыш», который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, пвлекшем смерть человека по неосторожности (ст. 264 ч. 3 УК). Судом установлено, что 23 августа около 11 часов на 1073 километре трассы Алмаз Абыталиев на грузовом автомобиле с полуприцепом «Ситрак» потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом автомобилем «Донфенг», водитель которого от полученных травм скончался на месте. Суд приговорил гражданина республики Кыргызстан Алмаза Абыталиева к трем годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, который осужденный будет отбывать с момента отбытия основного наказания.

Суд удовлетворил требование о компенсации морального вреда семьи погибшего, но снизил сумму с 2 млн руб. до 1 млн. руб. в пользу супруги и матери погибшего, взыскав моральный вред с собственника транспортного средства - логистической компании ООО «Логиноф Регион» (г. Москва).

Приговор не вступил в законную силу.