Заместитель Татарского межрайонного прокурора Данил Сапочев направил в суд уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Следствием установлено, что многодетная мать состояла на учете в администрации района в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Правительством Новосибирской области ей выделена единовременная социальная выплата в размере 448 тыс. рублей для проведения ремонта в ее частном доме. Обвиняемая, получив денежные средства, потратила их не для целей социальной выплаты, а для иных личных нужд. Тем самым похитила бюджетные денежные средства. Преступными действиями обвиняемой бюджету Новосибирской области причинен ущерб в крупном размере. Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.