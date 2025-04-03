Татарский элеватор со столетней историей внедрит бережливые технологии по проекту «Производительность труда».

Один из крупнейших хранителей запасов зерна в Новосибирской области – Татарский элеватор – вступил в региональную программу федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»: предприятие планирует увеличить эффективность на перевалке зерна

В Новосибирской области продолжается реализация региональной программы федерального проекта «Производительность труда». В течение года более 30 крупных предприятий внедрят бережливые технологии на пилотных потоках с помощью экспертов Федерального и Регионального центра компетенций. Проект курирует министерство экономического развития региона. Как отмечал ранее министр экономического развития Лев Решетников, в предыдущем цикле нацпроекта участвовала 151 новосибирская компания, более четырех тысяч сотрудников предприятий обучено основам бережливого производства, что помогло региону занять лидерские позиции по выполнению нацпроекта.

ООО «Татарскзернопродукт» входит в группу компаний АО «Новосибирскхлебопродукт», одного из ведущих предприятий по экспорту зерновых и масличных культур в Новосибирской области. На производственных мощностях Татарского элеватора оказывают услуги по приемке, очистке, сушке, хранению зерна более 300 тысяч тонн в год. География поставок продукции из региона обширна и кроме России включает Китай, Индию, Вьетнам, Турцию, Иран, Монголию, Казахстан. В 2024 г. предприятие отметило 100 лет со дня основания.

С помощью бережливых технологий на предприятии рассчитывают увеличить производительность на перевалке зерна – выгрузке из одного транспортного средства и загрузки в другое. Сейчас этот процесс занимает порядка 11 часов в день, компания планирует ускорить процесс не менее чем на 5% за год.

«Наше предприятие динамично развивается. Чтобы повышать производительность, нам нужно увидеть все имеющиеся недочеты в работе и выстроить наиболее эффективный процесс. Во время проекта эксперты Регионального центра компетенций посмотрят на наше предприятие «свежим» взглядом, укажут на все потери, к которым мы привыкли и на которые уже не обращаем внимание. Мы обучим сотрудников бережливым технологиям и будем внедрять их в остальные рабочие процессы», – рассказал управляющий ООО «Татарскзернопродукт» Василий Барташ.

С 2025 г. мероприятия и меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на участие можно на ИТ-платформе производительность.рф.