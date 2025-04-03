В ходе проведенного выездного личного приема граждан к Татарскому межрайонному прокурору обратился работник СПК колхоз «Зубовский» с жалобой о невыплате работодателем заработной платы. Татарской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства, установлен ряд нарушений, в том числе: несоответствие размера зарплаты минимальному размеру оплаты труда, отсутствие трудовых договоров с работниками, невыплата зарплаты за фактически отработанное время. В связи с выявленными нарушениями межрайонный прокурор принес протест на Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, внес председателю СПК колхоз «Зубовский» представление, возбудил в отношении виновного лица дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудовых договоров), ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

По результатам рассмотрения представления прокурора работодатель заключил трудовые договоры с четырьмя работниками, привел в соответствие с МРОТ размеры зарплаты около 40 работников, доначислил заработную плату и выплатил компенсации за ее задержку на общую сумму 175 тыс. руб. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, права работников восстановлены.