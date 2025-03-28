В Новосибирской области появилось шесть новых муниципальных округов. Законы, закрепляющие новый статус бывших муниципальных районов, были приняты на сессии заксобрания во втором чтении. К трём муниципальным округам, созданным в 2024 году - Татарскому, Маслянинскому и Карасукскому, - теперь присоединились Чановский, Венгеровский, Северный, Убинский, Доволенский и Сузунский муниципальные округа. Инициаторами изменения статуса стали районные Советы депутатов, законопроекты прошли через публичные слушания на местах. Ожидается, что объединение поселений районов в муниципальные округа позволит органам местного самоуправления более эффективно исполнять свои полномочия, поможет оптимизировать затраты на содержание органов власти и решить кадровые проблемы. До 1 января 2026 г. устанавливается переходный период, когда будут формироваться органы местного самоуправления округов, приниматься их уставы, регулироваться прочие вопросы, связанные со сменой статуса.