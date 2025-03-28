В Новосибирской области подвели итоги патриотической акции «Шарф дружбы» по поддержке бойцов военной операции. Акция стартовала в регионе в середине января. Инициатором выступил реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Рассвет».

Всего в мероприятии приняли участие 43 учреждения, одно из которых - Отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов КЦСОН Татарского округа. Общая длина связанных шарфов составила более 500 метров.

Участники изготовили самые разнообразные по цвету и материалу шарфы, используя различные техники: от классического шитья до вязания крючком и на специальных машинках. Вместе с шарфами бойцам были переданы письма со словами поддержки. Некоторые связали и теплые носки, в которые вложили молитвы о мире и благополучии.