Диорама «В огне Гражданской войны» пополнила коллекцию Выставочного центра омских железнодорожников на станции Омск-Пассажирский. Она представляет собой миниатюрные модели трёх локаций, где отражены ключевые исторические события, произошедшие в городе в 1918 – 1919 годах. В это время Омск был резиденцией адмирала Александра Колчака, который присвоил городу статус третьей столицы России.

Диорама создана мастерами творческого объединения при поддержке Фонда президентских грантов. Это пространство площадью два квадратных метра, на котором размещены, в том числе, макеты омского железнодорожного вокзала того времени, литерного трехосного вагона Колчака, в который казаки и солдаты грузят ящики с золотым запасом России.

Большинство объектов на диораме «В огне Гражданской войны» созданы в трехмерном виде и напечатаны на 3D-принтере. Стены зданий вырезались из особого картона на лазерном станке, вагоны сделаны из полистирола. Внешний вид людей, транспорта и архитектурных объектов авторы создавали, ориентируясь на старые фотографии, чертежи и советы экспертов.

Напомним, ранее в Выставочном центре омских железнодорожников разместили еще две диорамы – «Омские бронепоезда» и «Транссиб. История моста через Иртыш». Макеты вызывают интерес у посетителей и становятся самыми популярными экспонатами музея.