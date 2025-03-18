14 марта во всех епархиях Русской Православной Церкви традиционно отмечается День православной книги.

В 2009 г. решением Священного Синода Русской Православной Церкви был установлен этот праздник. Он приурочен к памятной исторической дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», которая вышла в свет 14 марта 1564 года.

Сейчас, даже странно подумать, что было время, когда люди не умели читать и писать. Все знания передавались устно. Но вот появилась письменность – великое изобретение человечества. Она позволила людям сохранить знания, которые иначе были бы непременно забыты.





14 марта в Историко-краеведческом музее им. Н.Я. Савченко Татарского округа прошёл кинолекторий «Живое слово мудрости духовной» для третьеклассников школы №3. На мероприятие были приглашены преподаватели воскресной школы Храма Покрова Пресвятой Богородицы Н.Г. Соловьёва и А.Н. Новикова.

Наталья Геннадьевна познакомила ребят с жизнью Ивана Фёдорова – рассказала о тернистом пути первопечатника, о трудностях, с которыми он столкнулся, и о его вкладе в развитие русской культуры и просвещения. Печатные книги появились в мире почти пятьсот лет назад, после написания, её украшали драгоценными камнями, золотом и серебром. Первые рукописные книги были христианского вероучения. Над ней работали самые лучшие мастера.

Православная книга, учила добру, взаимопомощи, уважению к старшим, жить по законам общества. Рассказ сопровождался показом слайдов с иллюстрациями старинных книг и гравюр, портретов творцов, что позволило учащимся окунуться в атмосферу того времени.

Для обучающихся была организована выставка православных книг: «Иллюстрированная библия для детей», «Лето Господне», «Земная жизнь Богородицы», «Молитвослов для детей», «Детям о любви», «Детям о добре», и др.

Школьники не только познакомились с православными книгами, но и приняли участие в мастер-классе с Анной Николаевной изготовили открытки с изображением Ивана Фёдорова. Свои изделия ребята решили подарить родным и поделиться впечатлениями о мероприятии.