15 марта в Центре цифрового образования детей «IT–куб» в лицее Татарска состоялся II киберспортивный турнир «Кубок главы Татарского муниципального округа по Ворлд оф тэнкс. Блитц».
В танковых сражениях встретились 11 команд из Татарского, Барабинского, Усть-Таркского и Чановского районов:
«Сибирские медведи», школа №3 Татарска;
«ZaVet_10», школа №10 Татарска;
«Серые медведи», лицей №3 Барабинска;
«Steel Brotherhood», Дмитриевская школа;
«Armor - piercing beavers», Усть-ТаркскийДДТ;
«Z-патриоты», Усть-Таркская школа;
«Kings of the game», Усть-Таркскаяшкола;
«SПАРТА», Николаевская школа;
«Гром», школа №9 Татарска;
«Plombir», Чановская школа №2;
«Кибервикинги», лицей Татарска.
Со словами приветствия к участникам обратились руководитель «IT-куба» Лидия Васикова, руководитель Центра юнармейской подготовки «Муниципальный дом Юнармии» Кристина Орлова, а также главный судья соревнований Евгений Чернов.
Стоит отметить, что кубок абсолютного победителя кибертурнира в 2024 г. завоевала команда Николаевской школы, в этом году ребята также принимали участие в состязании.
Команды состязались в трех этапах, но самая жаркая борьба была, конечно, в финале.
По итогам проведения кибертурнира, абсолютным победителем стала команда «Plombir» Чановской школы №2, 2-е место завоевала команда «Кибервикинги» лицея г. Татарска, 3-е место - команда «ZaVet_10» школы №10 г. Татарска.
Кубок Главы Татарского муниципального округа, а также почётный вымпел отправились в Чановский район. От всей души поздравляем победителей и призеров соревнований!
Для участников были также организованы увлекательные мастер-классы по мечевому бою, армейской физподготовке, юнармейцы провели для ребят квест «Стань детективом VR: погружение в мир расследований».