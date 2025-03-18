15 марта в Центре цифрового образования детей «IT–куб» в лицее Татарска состоялся II киберспортивный турнир «Кубок главы Татарского муниципального округа по Ворлд оф тэнкс. Блитц».

В танковых сражениях встретились 11 команд из Татарского, Барабинского, Усть-Таркского и Чановского районов:

«Сибирские медведи», школа №3 Татарска;

«ZaVet_10», школа №10 Татарска;

«Серые медведи», лицей №3 Барабинска;

«Steel Brotherhood», Дмитриевская школа;

«Armor - piercing beavers», Усть-ТаркскийДДТ;

«Z-патриоты», Усть-Таркская школа;

«Kings of the game», Усть-Таркскаяшкола;

«SПАРТА», Николаевская школа;

«Гром», школа №9 Татарска;

«Plombir», Чановская школа №2;

«Кибервикинги», лицей Татарска.





Со словами приветствия к участникам обратились руководитель «IT-куба» Лидия Васикова, руководитель Центра юнармейской подготовки «Муниципальный дом Юнармии» Кристина Орлова, а также главный судья соревнований Евгений Чернов.

Стоит отметить, что кубок абсолютного победителя кибертурнира в 2024 г. завоевала команда Николаевской школы, в этом году ребята также принимали участие в состязании.

Команды состязались в трех этапах, но самая жаркая борьба была, конечно, в финале.

По итогам проведения кибертурнира, абсолютным победителем стала команда «Plombir» Чановской школы №2, 2-е место завоевала команда «Кибервикинги» лицея г. Татарска, 3-е место - команда «ZaVet_10» школы №10 г. Татарска.

Кубок Главы Татарского муниципального округа, а также почётный вымпел отправились в Чановский район. От всей души поздравляем победителей и призеров соревнований!

Для участников были также организованы увлекательные мастер-классы по мечевому бою, армейской физподготовке, юнармейцы провели для ребят квест «Стань детективом VR: погружение в мир расследований».