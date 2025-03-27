Вечером 26 марта в поселке Рождественка Чановского района произошел пожар в доме многодетной семьи. Автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем сработал на задымление. Пожарные незамедлительно отправились к месту вызова. До прибытия огнеборцев самостоятельно из горящего дома эвакуировались родители и пятеро детей. Они не пострадали.

«Семья обнаружила возгорание, когда пожарный извещатель начал издавать громкий звук. Пожар начался с веранды, пристроенной к дому. Взрослым и детям пришлось эвакуироваться через окно», - сообщил Денис Осипов инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району.

Через 4 минуты после вызова первый пожарный расчет был на месте. В этот момент частный дом горел открытым огнем. На тушение пожара потребовалось 22 минуты. Пламя уничтожило дом и веранду на общей площади 88 квадратных метров.

По предварительным данным, неисправность электропроводки привела к возгоранию. Сейчас многодетная семья размещена у родственников в соседнем селе. Администрация района решает вопрос о выделении жилья погорельцам.

Своевременная сработка пожарного извещателя спасла семью от гибели, предупредив их громким сигналом о беде. Встроенный в него GSM-модуль сразу же передал сообщение о задымлении в пожарную охрану, что помогло подразделениям в короткий срок прибыть на место вызова.

В регионе действует госпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области», по которой датчики, в том числе с GSM-модулем, бесплатно устанавливаются местными администрациями в жилых домах социально незащищенных граждан, в особенности многодетных семей. За 2025 год сработка датчиков уже спасла 23 человека, в том числе 13 детей. А с начала действия госпрограммы, с 2017 года, 393 жителя Новосибирской области, из них 238 детей.