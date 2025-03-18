В рамках реализации программы регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области» в Татарскую ЦРБ приобретен универсальный операционный стол для проведения хирургических и акушерско-гинекологических операций. Стол имеет упрощенное управление, установка основных положений осуществляется при помощи ручного приводного пульта. Наклоны спинной, ножных и головной секций регулируются механически при помощи пневмопружин. Встроенные колеса облегчают перемещение стола внутри операционной.



