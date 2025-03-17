И.о. прокурора Усть-Таркского района Олег Толстов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Следствием установлено, что в период с 2022 по 2023 год обвиняемая была трудоустроена продавцом в продуктовом магазине в поселке Октябрьский Усть-Таркского района. Используя служебное положение, женщина похитила путем присвоения вверенные ей товарно-материальные ценности, а также денежные средства, находящиеся в кассе магазина, всего на общую сумму свыше 700 тыс. рублей.

Обвиняемая вину в совершении преступления признала частично.

Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.