Пожарно-спасательная часть №72 по охране Усть-Таркского района отмечает 65-летний юбилей. На протяжении многих лет пожарные безупречно исполняют свои обязанности, проявляя мужество и профессионализм в каждодневной борьбе со стихией.

Когда-то здание пожарного депо располагалось по улице Дзержинского и на его вооружении имелось два конно-бочечных хода – огнеборцы впрягали лошадей в повозки с бочками воды, что позволяло быстро перемещать жидкость на большие расстояния.

Данный метод являлся неотъемлемой частью организации пожарной охраны (альтернативой современным механическим насосам и автомобилям) в 50-е годы XX века, когда и была образована пожарная команда Усть-Таркского района. Система конно-бочечного хода просуществовала до декабря 1960 года, после чего лошади обеспечивающие конный ход, были сданы в совхоз, а на боевое дежурство был поставлен пожарный автомобиль ПМГ19.

В 1971 году было построено новое пожарное депо по улице Речная 1, где по сей день располагается пожарная часть. В настоящее время на вооружении ПСЧ №72 по охране Усть-Таркского района имеется три пожарных автомобиля.

В повседневной деятельности личный состав ПСЧ №72 занимается совершенствованием профессионального мастерства в служебной и боевой подготовке.

С начала июля 2010 года начальником части назначен капитан внутренней службы Александр Бубнович.

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области поздравляет ПСЧ №72 Усть-Таркского района c 65-летним юбилеем! Долгие годы ваши смелость, отвага и самоотверженность помогают спасать жизни и защищать имущество людей. Пусть каждый день будет полон положительных эмоций и минимальных сложностей. С праздником!