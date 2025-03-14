Татарский районный суд рассмотрел административное исковое заявление и.о. прокурора Усть-Таркского района о признании информации, размещенной на трех сайтах сети «Интернет», запрещенной к распространению. Прокурорской проверкой, направленной на противодействие телефонному мошенничеству, установлено, что на сайтах в сети «Интернет» размещалась информация о продаже сим-карт в обход условий, предусмотренных законодательством, в том числе без предоставления паспортных данных, а также о продаже сим-карт дистанционным способом, в том числе иностранным гражданам, в нарушение требований Федерального закона «О связи». Суд требования прокурора удовлетворил, в настоящий момент доступ к вышеуказанным сайтам ограничен.