13 марта Татарским районным судом постановлен приговор в отношении Мустафаева Сергея и Лопатенко Вячеслава.

Из обвинения, предъявленного подсудимым, следовало, что 30 апреля 2023 г. в с. Дмитриевка Татарского района на ул. Советская, 11 в присутствии находящихся там людей председатель СПК колхоза «Дмитриевский» Мустафаев и механик колхоза Лопатенко, считая работника колхоза Афанасьева (фамилия изменена) нарушителем трудовой дисциплины, а Баева и Викторова (фамилии изменены) виновниками пожара, случившегося из-за возгорания автомобиля «Ока», принадлежащего Баеву, и самостоятельно тушивших горящий автомобиль, каждый из обвиняемых ударил Афанасьева рукой по лицу.

После этого Мустафаев подошел к Баеву и дважды ударил рукой по голове, отчего тот потерял равновесие и упал на землю.

Лопатенко подошел к Викторову и ударил того рукой по голове, затем Лопатенко трижды пнул лежащего на земле мужчину по голове и туловищу.

Затем Лопатенко подошел к лежащему на земле Баеву, сел на него сверху, придавив весом собственного тела, и три раза ударил рукой по груди.

Следователи посчитали, что Мустафаев и Лопатенко причинили Баеву физическую боль и телесные повреждения, которые впоследствии эксперты оценили как средней тяжести вред здоровью. А Викторову действиями Лопатенко были причинены телесные повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью.

Действия подсудимого Мустафаева органами предварительного следствия были квалифицированы по ст. 213 ч. 2, 112 ч. 2 п. «г», «д» УК РФ (хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением насилия гражданам, совершенное группой лиц; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, группой лиц, из хулиганских побуждений).

Действия подсудимого Лопатенко В.И. были квалифицированы по ст. 213 ч. 2, 115 ч. 2 п. «а» УК РФ (хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением насилия гражданам, совершенное группой лиц; умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений).

Судом Мустафаев С.Р., Лопатенко В.И. были оправданы в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 ч. 2 УК РФ.

Действия Мустафаева со ст. 112 ч. 2 п. «г», «д» УК РФ переквалифицированы судом на ст. 112 ч. 1 УК РФ.

Он был признан виновным в указанном преступлении, ему назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Действия Лопатенко судом со ст. 115 ч. 2 п. «а» УК РФ переквалифицированы на ст. 115 ч. 1 УК РФ.

Лопатенко в соответствии с данной квалификацией назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства.

С Мустафаева в пользу Баева взыскана компенсация морального вреда в размере 350 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.