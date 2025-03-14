Житель Татарска закрыл долг в 827 тысяч рублей до начала аукционных торгов арестованного имущества.

В отношении 35-летнего гражданина возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество. Известно, что гражданин официально работает. Из его заработной платы шли удержания денежных средств на погашение долга. Однако, кредитная организация обратилась в суд для обращения взыскания на заложенное имущество. Исполнительный документ предъявили в органы принудительного исполнения.

Cудебный пристав-исполнитель вышла в адрес проживания должника. Она наложила арест на квартиру, которую суд предварительно оценил в 1,5 млн рублей. Документы передали на торги в специализированную организацию.

Должник, осознал, что действительно квартиру планируют выставить на торги, начал предпринимать действия. Он обратился ко взыскателю и напрямую закрыл долг. Представитель банка направил ходатайство об отзыве исполнительных документов в связи с погашением задолженности. Арестованное имущество отозвали с торгов. Исполнительные производства окончили фактическим исполнением требований, указанных в исполнительном документе.