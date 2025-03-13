Житель Татарского района предстанет перед судом за убийство жены и угрозу убийством малолетней дочери.

Прокурор Татарского района Илья Владимирович Черкас утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Татарского района. Он обвиняется в убийстве и угрозе убийством (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 119 УК РФ). Следствием установлено, обвиняемый неоднократно высказывал угрозы убийством в отношении своей бывшей супруги, а в августе 2024 г., на глазах у малолетней дочери воплотил их в реальность. Ножом нанес многочисленные удары в область шеи, лица, верхних конечностей, живот.

Смерть гражданки наступила через непродолжительное время на месте происшествия. Непосредственно после этого, обвиняемый, увидев, что за его действиями наблюдает малолетняя дочь, приблизился к ней и, удерживая нож в руке, высказал малолетней дочери угрозу убийством: «Если ты что-то расскажешь кому-либо, я сделаю с тобой также, как и с твоей матерью».

С подсудимым совместно проживали пятеро детей, по показаниям которых, папа часто пил спиртное, бил маму, угрожал убийством. На данный момент дети находятся под опекой у бабушки. Органом опеки и попечительства решается вопрос о лишении обвиняемого родительских прав. Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.