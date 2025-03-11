Собранные Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 68-летнему жителю Чистоозерного района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия и суда, в дневное время в конце апреля 2024 года в одном из сел Чистоозерного района между односельчанами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения возникла ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта осужденный нанес знакомому удар кулаком в область головы. От полученных телесных повреждений 68-летний потерпевший через непродолжительное время скончался в медицинском учреждении.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.