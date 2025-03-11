Ученики 7-х классов Усть-Таркской школы побывали с экскурсией на мебельном производстве в Татарске.

Экскурсоводом выступил сам руководитель ООО «Сеал» Сергей Александрович Седлецкий, помогала ему супруга Маргарита Александровна.





Экскурсия началась с беседы, во время которой ребята узнали о том, что любое изделие начинается с чистого листа, простого карандаша и замысла заказчика. Современное производство мебели невозможно представить без использования цифровых технологий, поэтому девчонок и мальчишек познакомили с работой в компьютерной программе для проектирования мебели. Так же рассказали о видах фасадов и фурнитуре используемых в мебельном производстве. Человека, влюбленного в свое дело, интересно слушать.

Затем перешли непосредственно в цех для производства мебели. И здесь началось самое интересное. Сергей Александрович рассказал и показал ребятам принципы работы станков, которые они используют для изготовления корпусной мебели. Было заметно, что ребятам тоже не терпелось попробовать. И всем желающим была дана такая возможность.

После проведения инструктажа по техники безопасности, под чутким руководством мастера каждый из ребят успешно опробовал форматно-раскроечный, кромкооблицовочный, сверлильно-присадочные станки.

С большим удовольствием ребята пилили ДСП, кромили его, сверлили сквозные и глухие отверстия в торцах и плоскостях мебельных щитов.

Далее ребята познакомились с готовыми изделиями, производимыми на данном предприятии. Мебель здесь производятся не потоком, а индивидуально под клиента. Подробно расспрашивали об ассортименте производимой продукции, интересовались ценой готовых изделий, сроками их изготовления.

В завершении экскурсии руководитель организации сказал о том, что профессии мебельщика, дизайнера-конструктора, сборщика очень интересные, каждый день приходится сталкиваться с неординарными заказами, и что работа с клиентами очень ответственна. А мастерство придет со временем.

Все остались довольны экскурсией, а некоторые из ребят изъявили желание в дальнейшем работать в мебельном цехе.

Хотим поблагодарить ООО «Сеал» за предоставленную возможность познакомиться с мебельным производством и за сладкие подарочки, которые были приготовлены для каждого участника экскурсии. Пусть любимое дело дарит радость, достаток и желание развиваться! Желаем вам новых идей, креативности, энергии и позитива!