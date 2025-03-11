Волонтерам местной общественной организации Хатико г. Татарска часто приходится сталкиваться с ненавистью, злом, предательством по отношению к домашним или бездомным животным. Эта маленькая, комнатная собачка когда-то была, наверное, куплена что бы радовать в семье взрослых и детей, наверное, была даже любима. Но прошли годы, собачка стала старенькой, появилось куча болячек и она конечно стала не нужной своим горе-хозяевам. Решение родилось очень простое - выкинуть на улицу. Объявление и посты о том, что собачка находится на улице уже были в социальных сетях, и вот 7 марта мы обнаружили ее на ул. Закриевского в магазине «Магнит.





Метис той-терьера или мини-пинчера, назвали мы ее Жужа. Ее состояние, было ужасным, обмороженная (шерсти и подшерстка у таких пород практически нет), при этом на улице она уже бродяжничала почти неделю, голодная, с огромными шишками на грудине и на молочных железах и еще целым «букетом» проблем со здоровьем, о которых нам рассказал ветеринарный доктор после ее осмотра. Сейчас ей необходимы две операции и дальнейший, длительный уход. Просим всех неравнодушных жителей города и района оказать посильную финансовую помощь Жуже! Перевод можно сделать на карту Сбербанка по телефону 8 951 370 99 35 Юлия Владимировна Л., с обязательной пометкой Жуже!