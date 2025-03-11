Чановским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Еремеева Евгения по обвинению в совершении преступления по ст.327 ч.3 УК РФ (подделка документов).

Согласно материалам дела, которые нашли подтверждение в ходе судебного заседания, Еремеев для назначения на должность инспектора ДПС приобрёл в июне-июле 2024 года и предъявил в кадровую службу диплом о среднем профессиональном образовании, выданный от имени ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»,

В судебном заседании Еремеев вину в совершении преступления признал в полном объеме, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в связи с тем, что он вину признал, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении двух малолетних детей, совершил впервые преступление небольшой тяжести, перечислил денежные средства в Фонд «Подари жизнь» и благотворительный фонд «Победа».

Суд полагает возможным освободить Еремеева от уголовной ответственности по ст.327 ч.3 УК РФ, с прекращением в отношении него уголовного дела.

Еремееву назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей в доход государства.

Постановление не вступило в законную силу.