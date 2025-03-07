В преддверии празднования 8 Марта, чтобы выразить поддержку и поднять настроение женам и матерям бойцов спецоперации, добровольцы клуба и руководители «Мы за ЗОЖ, патриотизм и семейные ценности» КЦСОН Усть-Таркского района провели поздравительные акции.





Ребята начали подготовку к празднику заранее. Юный умелец Юра Степаненко сделал поделки – открытки из дерева для мам волонтеров, чьи мужья находятся на фронте.

Очень много было изготовлено руками волонтеров поделок в виде сердечек и букетов цветов, для мам, чьи сыновья выполняют боевые задачи по защите Отечества в ходе спецоперации.

И закрутилась череда поздравлений и вручения подарков, женщин поздравляли три дня, они в свою очередь с теплотой и словами благодарности встречали ребят, рассказали руководители клуба волонтеров Ольга Забабурина и Ольга Яковлева.