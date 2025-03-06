В феврале на территории Татарского муниципального округа было зарегистрировано шесть техногенных пожаров (в 2024 г. – четыре пожара). Погиб один человек, пострадавших не зарегистрировано. В феврале 2024 г. погибших не было.

6 февраля в 10.47 произошел пожар в многоквартирном доме в Татарске. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара послужил аварийный режим работы электрической проводки.

9 февраля в 16.40 произошел пожар в бане в Северотатарском. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

15 февраля в 10.50 произошёл пожар в частном доме в Новопокровке. Площадь пожара составила 60 кв. м. В результате пожара погиб человек. Причиной возникновения пожара послужило короткое замыкание электрического прибора.

22 февраля в 19.48 произошел пожар в бане в Козловке. Площадь пожара составила 12 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

23 февраля в 3.52 произошёл пожар в гараже в Татарске. Площадь пожара составила 5 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара явилось нарушение правил монтажа и эксплуатации электрической проводки.





25 февраля в 14.10 произошёл пожар в частном доме в Татарске. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара послужил аварийный режим электрической проводки.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам призывает жителей и гостей Татарского муниципального округа соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки и печного отопления.

Ваша бдительность - залог вашей безопасности

При возникновении пожара немедленно звоните по номерам: со стационарного телефона- 01; с мобильного телефона — 101; единый номер вызова служб экстренного реагирования -112.