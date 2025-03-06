«Ростелеком» построил новые волоконно-оптические линии связи в частном секторе города Татарска. Доступ к высокоскоростному интернету появился еще у тысячи семей.

Оптические технологии обеспечат надежное соединение и позволят создать в доме современную цифровую среду. Возможность выходить в Сеть с любого устройства появится у каждого члена семьи, кроме того, на базе быстрого интернета можно подключать другие популярные услуги для дома: например, телевидение и видеонаблюдение.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- В числе наших приоритетов — обеспечить максимальное покрытие современными линиями связи территории Новосибирской области. В Татарском муниципальном округе мы планомерно строим и модернизируем инфраструктуру. Только в 2024 году наши специалисты проложили новые волоконно-оптические линии связи для 4 200 домохозяйств райцентра, а также ввели в эксплуатацию базовую станцию в селе Розенталь по нацпроекту «Устранение цифрового неравенства 2.0».

Юлия Лысенко, первый заместитель главы администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области:

- Мы уделяем значительное внимание цифровой трансформации Татарского муниципального округа, так как наличие скоростного интернета способствует развитию территорий и повышению качества жизни населения. В первую очередь речь идет о возможности пользоваться электронными госуслугами, получать дистанционное образование, работать удаленно и развивать собственные бизнес-проекты.

Виталий Лапицкий, заместитель директора - директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Мы отмечаем высокую пользовательскую активность в тех районах, где появляются новые линии связи. Это говорит о востребованности цифровых услуг у жителей региона. Новым интернет-абонентам Татарска будут доступны практически все популярные предложения: выгодные тарифы для всей семьи, детская подписка, образовательная платформа Лицей, видеосервис Wink и видеонаблюдение.