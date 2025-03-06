25 февраля в Чановском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Евгения Гейнца обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Суд установил, что в начале октября 2020 г. Гейнц, являющийся директором ООО «Ковыльный» предложил администрации Отреченского сельсовета Чановского района передать на праве оперативного управления в МУП «Надежда», учредителем которого являлась администрация, 15 голов крупного рогатого скота, стоимостью 420 тыс. руб.

Гейнц договорился с директором МУП «Надежда» о покупке 15 голов КРС на сумму 420 тыс. руб. и, убедив его, что оплатит приобретение животных в течение одного года, после чего был подписан соответствующий акт о покупке.

Гейнц ничего никому не оплатил, впрочем и не собирался, чем причинил ущерб сельсовету на сумму 420 тыс. руб.

Приговором Чановского районного суда Гейнц Евгений признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.