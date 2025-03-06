Заместитель Татарского межрайонного прокурора Данил Сапочев утвердил обвинительное заключение в отношении 21-летней жительницы Искитима. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, чч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

По версии следствия, обвиняемая через мессенджер приобрела различные наркотические средства общей массой более 50 гр.

В декабре 2024 г. она прибыла в Татарск, предварительно расфасовав наркотическое средство на 53 свертка, тем самым приготовила его для сбыта неопределенному кругу лиц.

Преступная деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Татарский», обвиняемая была задержана, в связи с чем довести свой преступный умысел до конца не смогла.

Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.