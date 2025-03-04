Новосибирский район, Татарский и Маслянинский муниципальные округа празднуют победу: именно они стали чемпионами ХXVI зимних сельских спортивных игр Новосибирской области в своих группах! Финал главного в этом снежном сезоне регионального праздника спорта, здоровья, патриотизма и дружбы проходил с 27 февраля по 2 марта на объектах Татарска.

Командный зачет, напомним, ведется на сельских играх по группам, на которые поделены наши муниципальные округа и районы согласно численности своего сельского населения (свыше 15 тысяч жителей – первая, от 11 до 15 тысяч – вторая, до 11 тысяч – третья).

Наталья Лиховец

Участники финала, 671 человек из всех 30 округов и районов, вели борьбу в гиревом спорте, лыжных гонках, шахматах, шашках, конькобежном спорте (дисциплина «шорт-трек»), многоборье спортивных семей и, конечно же, сельских специалистов – дояров и механизаторов.

Семьи играли в дартс, бежали, затем участвовали в комбинированной эстафете, где ребенок пробегает с клюшкой и мячиком, совершая удар по мини-воротам, мама одолевает свою дистанцию с коромыслом и ведрами, наполненными водой, а папа запрягает коня. Венцом всему – «круг почета» всей семьей по стадиону в упряжке.

Также «триединой» является соревновательная программа для сельских специалистов. Первая ее часть – конкурс профессионального мастерства: сборка-разборка доильного аппарата на скорость и качество – у дояров, вождение трактора с выполнением различных вводных – у механизаторов. Затем те и другие показывают себя в лыжных гонках и гиревом спорте.

Кирилл Севостьянок

Входил в программу игр также полиатлон – эти старты традиционно были вынесены за рамки основного финала и состоялись ранее. Принимал их 15–16 февраля Маслянинский муниципальный округ. Дисциплина включает в себя стрельбу, силовую гимнастику и лыжные гонки. Команда Татарского округа в своей группе заняла 1-е место. Наталья Лиховец стала абсолютным победителем соревнований среди женщин.

Наталья Лиховец, Илья Логвин, Денис Малютин

Теперь назовем полностью призовые тройки, выявленные на ХXVI зимних сельских спортивных играх Новосибирской области.

1 группа

1 место – Новосибирский район

2 место – Искитимский район

3 место – Сузунский район

2 группа

1 место – Татарский муниципальный округ

2 место – Доволенский район

3 место – Чановский район

3 группа

1 место – Маслянинский муниципальный округ

2 место – Купинский район

3 место – Чистоозёрный район

Разумеется, все победители и призеры соревнований в отдельных видах спорта и дисциплинах также были награждены по заслугам. Кроме того, сельским специалистам ежегодно вручаются призы не только по итогам личного и командного троеборья, но и – конкретно – за призовые места в конкурсе профмастерства. А в этом году дополнительно поощрены семьи-лидеры – для них свои призы (телевизоры) подготовило министерство сельского хозяйства Новосибирской области.

Играм, которые завершились яркой церемонией подведения итогов на стадионе «Локомотив», единодушно дали высокую оценку участники, болельщики и почетные гости. Отметим, Татарский муниципальный округ, прежде район, становится хозяином нашей региональной «мини-олимпиады» не впервые. В 2009, 2015 и 2021 годах здесь проходил финал зимних игр, а в 2018-м – финал зимней Спартакиады муниципальных образований.

– Мы вновь окунулись в атмосферу грандиозного спортивного праздника, получили множество ярких впечатлений, которые, безусловно, надолго останутся у каждого, кто выступал на этих играх, следил за событиями и болел за своих! – говорит министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – Искренне благодарю всю дружную, надежную, трудолюбивую команду Татарского муниципального округа! Как всегда, она с большой ответственностью, со всей душой подошла к организации наших «малых олимпийских игр», как давно уже принято называть такие турниры. Здесь отличная инфраструктура, в играх были задействованы шесть объектов, включая Ледовый дворец спорта «Юность», лыжную базу и другие. Областные сельские игры – очень важное мероприятие в нашем календаре. Это настоящий фестиваль, где спортсмены из разных уголков региона оттачивают мастерство, делегации обмениваются опытом спортивной работы на местах. Но, конечно же, одними из главных героев этого праздника всегда остаются дружба и общение.

В этом году сельские игры были посвящены знаменательной дате – 80-летию Великой Победы.

– Пусть славный подвиг наших героических предков вдохновляет каждого из вас на высокие достижения в современной жизни, победы на спортивных аренах и трудовом поприще! Пусть будет чистым небо над головой, а большие спортивные мероприятия сплачивают нас еще сильнее, надолго заряжают всех бодростью и позитивом! – с таким пожеланиями обратился ко всем в преддверии турнира Сергей Ахапов.

По итогам ХXVI зимних сельских спортивных игр Новосибирской области сформирована сборная команда для участия во Всероссийских сельских играх, которые пройдут с 13 по 17 марта в Барнауле (Алтайский край).

Команду лыжников представят в Барнауле Николай Гольцвер (Черепановский район), Илья Тихоненко и Ксения Гелевер (оба спортсмена – Сузунский район).

В полиатлоне честь Новосибирской области будут защищать Денис Апанасенко (Черепановский район), Наталья Лиховец (Татарский муниципальный округ) и Виталий Погодаев (Новосибирский район).

Борьбу на соревнованиях дояров поведут Роман Матросов (Мошковский район) и Ангелина Соколова (Куйбышевский район).

Выступят в троеборье механизаторов Кирилл Севостьянок (Татарский муниципальный округ) и Андрей Балашов (Искитимский район).

За звание самой спортивной семьи на Всероссийских играх будут бороться две команды. Это Груздевы – папа Иван, мама Алена, дочь Полина и Зюриковы – папа Константин, мама Екатерина, сын Григорий. Оба этих спортивных трио представляют Новосибирский район.

А возвращаясь к минувшим сельским играм в Татарске, отметим: итоговое положение команд по результатам общего зачета и отдельных видов спорта (дисциплин) можно узнать из прилагаемой таблицы.