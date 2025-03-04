Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Владислав Торопов разыскал 50-летнего гражданина, которого подозревают в совершении преступления по 158 статье УК РФ «Кража».

По постановлению судьи о принудительном приводе гражданина, уклоняющегося от явки на судебный процесс, судебный пристав по ОУПДС вышел в адрес регистрации. Но на месте его не оказалось. Известно, что мужчина находится под административным надзором. Ни утром, ни вечером его не удавалось застать. Опросив местных жителей, стало известно, что гражданин часто выпивает и бывает в соответствующих местах. Сотрудники органов принудительного исполнения совместно с другими правоохранительными органами начали искать гражданина в злачных местах Чановского района.

В ходе работы стало известно местонахождение гражданина. Судебный пристав вышел в адрес. На территории дома никого не было, в доме также никого не застал. Он начал повторно обходить территорию дома. Услышал звук, похожий на чиханье, около стога сена. Обратил на него внимание. Оказалось, что в сене был гражданин, которого разыскивают. Его доставили в изолятор временного содержании в районный отдел полиции.

На следующее утро 50-летнего жителя р.п. Чаны доставили на заседание суда для оглашения приговора. Суд назначил гражданину два года принудительных работ.