На финал XXVI зимних сельских спортивных игр Новосибирской области прибыл 671 спортсмен. Таков итог мандатной комиссии, озвученный сегодня организаторами соревнований. Игры, где борьбу поведут участники из 30 муниципальных округов и районов региона, с 27 февраля по 2 марта принимает Татарск.

27 февраля в течение дня делегации прибывали к месту событий, а вечером в Доме культуры «Родина» прошло совещание главной судейской коллегии (ГСК) совместно с представителями команд. Всех поприветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль, глава Татарского муниципального округа Юрий Вязов, директор ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» Сергей Буньков и главный судья зимних сельских игр Андрей Пунгин.

– Уважаемые друзья! От имени и по поручению министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова приветствую вас и от души поздравляю с началом этого большого спортивного праздника! – обратился к участникам встречи Иван Довгаль. – Гостеприимный Татарский муниципальный округ имеет богатый опыт проведения таких соревнований, неоднократно становился хозяином областных сельских игр. В предыдущий раз зимние игры проходили здесь в 2021 году. Все помнят, какую огромную работу проделала команда организаторов, какой она подарила нам незабываемый праздник!

Уверен, что этот год оставит у нас памяти такие же яркие страницы, старты пройдут на самом высоком уровне! Областные сельские игры – особенное мероприятие в нашем спортивном календаре, которое объединяет лучших атлетов из разных уголков Новосибирской области. Каждый участник стремится максимально продемонстрировать здесь свое мастерство в различных видах спорта и дисциплинах. В этом году игры посвящены знаменательной дате – 80-летию Великой Победы. Хочу пожелать вам в первую очередь мирного неба над головой, крепкого здоровья, честной борьбы, личных рекордов! И по традиции – пусть победит сильнейший!

Глава Татарского муниципального округа Юрий Вязов подчеркнул, что такие крупные соревнования, безусловно, служат развитию массового спорта, физической культуры, помогают совершенствовать формы организации культурно-досуговой работы, воспитывают у взрослых и детей уважительное отношение к спорту и здоровью.

– Желаю всем насладиться пребыванием в Татарске, зарядиться хорошим настроением, показать отличные результаты и, конечно, получить удовольствие от соревнований и общения! – обратился к участникам игр Юрий Вязов в своем приветственном слове.

Сергей Буньков озвучил результаты комиссии по допуску. Как мы уже знаем, 671 спортсмен из всех муниципальных округов и районов области будет в эти дни вести спор за награды. Пройдут соревнования по гиревому спорту, конькобежному спорту (дисциплина «шорт-трек»), лыжным гонкам, шахматам и шашкам. Также по своим программам многоборья оспорят первенство сельские специалисты – механизаторы и дояры. И, конечно, куда же без спортивных семей! Они, по традиции, также выступят на турнире. Им предстоит показать себя в троеборье, включающем дартс, лыжные гонки и комбинированную эстафету, где ребенок бежит с клюшкой и мячиком, мама – с коромыслом и ведрами, наполненными водой, а папа запрягает коня и провозит в упряжке всю семью по «кругу почета».

Напомним, в командном зачете победители и призеры будут определены в трех группах, на которые наши округа и районы поделены согласно численности своего сельского населения (свыше 15 тысяч человек – первая, от 11 до 15 тысяч – вторая, менее 11 тысяч – третья). А в программу игр также включен полиатлон – эти состязания прошли за рамками общего финала в более ранние сроки на объектах Маслянинского муниципального округа.

Итак, прибытие делегаций, регистрация спортсменов, ГСК, заседания судейских коллегий по отдельным видам программы – такова структура первого дня нашей мини-олимпиады областного масштаба. Плюс – последние штрихи в плане приготовления объектов, где пройдут соревнования. А их – шесть. Это стадион «Локомотив», лыжная база «Березовая роща», спортивно-оздоровительный комплекс «Космос», Ледовый дворец спорта «Юность», ДК «Родина» и спортзал местной школы-интерната. Вот такой солидный охват!

Начнутся состязания завтра утром, первыми вступят в борьбу гиревики, шахматисты и спортивные семьи (дартс). Вместе с тем начнутся конкурсы профессионального мастерства у механизаторов и дояров (затем им надо будет показать себя еще в гиревом спорте и лыжных гонках).

В этот же день, 28 февраля, состоится торжественная церемония открытия XXVI зимних сельских игр Новосибирской области. Место действия – стадион «Локомотив» (Татарск, ул. Комиссаровская, 24Б). Начало в 16.00.