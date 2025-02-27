И.о. прокурора Усть-Таркского района Олег Толстов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя. Он обвиняется по пп. «б», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, с применением запрещенных орудий, на особо охраняемых природных территориях).

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2024 года находился на озере Савино, расположенном на территории государственного заказника «Усть-Таркский», где используя запрещенное в данной местности орудие лова: немаркированные капроновые сети, осуществил ловлю 6 единиц рыбы - карасей. Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено мировому судье Татарского судебного района Новосибирской области для рассмотрения по существу.