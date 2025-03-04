Уважаемые земляки – жители Татарского муниципального округа!

В связи с многочисленными обращениями наших земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, просим Вас принять участие в срочном сборе средств на покупку четырех дронов Mavic. Они необходимы для проведения разведки, корректировки огня, продвижения штурмовых отрядов, обнаружения и своевременной эвакуации раненых, доставки продуктов питания и медикаментов.

Реквизиты для перевода средств:

- Карта ВТБ банка: 2200240437933498 - Дианова Татьяна Геннадьевна (руководитель группы «Единство СВОих города Татарска»).

- Перевод по СБП на ВТБ банк с пометкой «НА СВО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»: +79607801106.

- Юридические лица могут перевести деньги на счёт ИП:

ИНН: 545312364121

Счёт: 40802810144050142249

БИК: 045004641

Сибирский банк ПАО Сбербанк

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: +7 960 780 1106. Убедительно просим присоединиться и поддержать наших ребят!