Уважаемые земляки – жители Татарского муниципального округа!
В связи с многочисленными обращениями наших земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, просим Вас принять участие в срочном сборе средств на покупку четырех дронов Mavic. Они необходимы для проведения разведки, корректировки огня, продвижения штурмовых отрядов, обнаружения и своевременной эвакуации раненых, доставки продуктов питания и медикаментов.
Реквизиты для перевода средств:
- Карта ВТБ банка: 2200240437933498 - Дианова Татьяна Геннадьевна (руководитель группы «Единство СВОих города Татарска»).
- Перевод по СБП на ВТБ банк с пометкой «НА СВО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»: +79607801106.
- Юридические лица могут перевести деньги на счёт ИП:
ИНН: 545312364121
Счёт: 40802810144050142249
БИК: 045004641
Сибирский банк ПАО Сбербанк
Все интересующие вопросы можно задать по телефону: +7 960 780 1106. Убедительно просим присоединиться и поддержать наших ребят!