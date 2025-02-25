Привлечение к административной ответственности и постановление о взыскании исполнительского сбора сподвигло предпринимателя устранить недоработки в квартире девушки. На исполнение в отделение судебных приставов поступил исполнительный документ обязывающего характера: привести в исправное состояние дверь ванной комнаты, оконные системы, нижний замок входной двери, устранить плесень в квартире.

Известно, что гражданка осталась без попечения родителей. Эта та категория граждан, которая требует особого внимания и защиты со стороны государства. Чтобы исполнить требование суда, сотрудник органов принудительного исполнения привлекла к административной ответственности должника по ч 1. ст. 17.15 «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», а также вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 000 рублей. Должник исправил все недочеты и оплатил взыскания.

Напоминаем, что за невыполнение требований судебного пристава-исполнителя и требований исполнительного документа, а также воспрепятствование осуществлению судебным приставом-исполнителем функций по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц предусмотрена административная ответственность.