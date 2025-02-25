Татарская межрайонная прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности МУП «Водоканал».

Установлено, что перед 52 работниками организации за период с октября по ноябрь 2024 года образовалась задолженность по оплате труда в размере свыше 2,8 млн руб.

По заявлениям прокурора судом вынесены судебные приказы о взыскании задолженности по заработной плате.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Благодаря вмешательству прокуратуры права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена.