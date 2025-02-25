Татарская межрайонная прокуратура провела проверку по фактам ненадлежащего водоотведения на территории города Татарска.

В ходе мониторинга средств массовой информации, сети Интернет, а также на основании рассмотренных в Татарской межрайонной прокуратуре обращений жителей города Татарска о ненадлежащем водоотведении, прокуратурой проведены проверки, в ходе которых установлены нарушения в деятельности МУП «Водоканал»: так, предприятие не обеспечивает бесперебойное круглосуточное водоотведение и не проводит мероприятия, направленные на предотвращение и своевременную ликвидацию аварийных ситуаций в канализационной системе.

По итогам проведенных проверок главе Татарского муниципального округа Ю.М. Вязову в феврале 2025 г. внесено обобщенное представление о необходимости принятия дополнительных мер по модернизации канализационных сетей и канализационно-насосных станций, обеспечение сохранности уже существующих. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Татарская межрайонная прокуратура разъясняет: в случае нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства вы вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области:

– направить письменное обращение по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 18, 630007;

– обратиться лично на прием по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 25, каб. 316. Личный прием граждан осуществляется каждую пятницу с 14.00 до 17.00, предварительная запись по телефону: 8 (383) 202-07-57;

– направить обращение в форме электронного документа по адресу электронной почты: [email protected], через официальный сайт государственной жилищной инспекции Новосибирской области, через сайт ГИС ЖКХ, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (Госуслуги).

В случае бездействия ГЖИ, вы можете обратиться в органы прокуратуры:

– в Татарской межрайонной прокуратуре ведется прием граждан по адресу: г. Татарск, ул. Урицкого, 65а каждый понедельник, вторник, среду, четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв с 12.45 до 13.30;

– направить письменное обращение по адресу: г. Татарск, ул. Урицкого, 65А, 632122;

– подать обращение в форме электронного документа через Единый портал государственных (муниципальных) услуг (Госуслуги).

Татарская межрайонная прокуратура