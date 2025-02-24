Татарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 33-х летнего жителя Усть-Тарки. Он признан виновным по ч. 7 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж).

В суде установлено, что подсудимый имел в личной собственности пневматическую винтовку «Хатсан (HATSAN)», дульная энергия которой составляет 29,8 Дж

В июне 2022 года у мужчины возник преступный умысел, направленный на ее незаконный сбыт. С этой целью, подсудимый в одной из социальных сетей разместил объявление о продаже винтовки, что привлекло интерес правоохранительных органов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подсудимый был задержан.

Государственное обвинение по делу поддержал заместитель Татарского межрайонного прокурора Данил Сапочев.

Суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ.