Татарским районным судом Новосибирской области был вынесен приговор местной жительнице по ст. 322.2 УК РФ.

Как установлено судом, в конце января 2024 года жительница г. Татарска Омельченко согласилась безвозмездно оказать услугу гражданке республики Беларусь и фиктивно зарегистрировать её по месту жительства в жилом помещении, принадлежащей ей на праве собственности.

5 февраля 2024 г. подсудимая она отдала в миграционную службу районного отделения полиции заполненный и лично заверенный её подписью договор безвозмездного найма жилого помещения, а так же заявление соответствующего образца, хоты знала, что женщина у нее в доме проживать не будет.

Тем самым Омельченко нарушила требования Федерального Закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину.

Приговором суда Омельченко назначено наказание один год условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.