Программа проведения финальных соревнований XXVI зимних Сельских спортивных игр Новосибирской области в городе Татарске
28 февраля, пятница
10.00 - гиревой спорт, мужчины 63 кг, 68 кг, 73 кг; женщины 58 кг, 63 кг, СК «Космос»
10.00 - соревнования по шахматам, ДК «Родина»
10.00 - соревнования дояров, сборка и разборка доильного аппарата, ДК «Родина»
10.00 - соревнования механизаторов, вождение трактора, стадион «Локомотив»
10.00 - соревнования спортивных семей, дартс, школа-интернат
11.00 – шорт-трек, предварительные забеги, ЛДС «Юность»
11.00 – лыжные гонки, 3 км, женщины, «Березовая роща»
12.30 – лыжные гонки, 5 км, мужчины, «Березовая роща»
15.00 - лыжные гонки, «Березовая роща»
16.00 - торжественное открытие, стадион «Локомотив»
17.00 - награждение (сборка и разборка доильного аппарата, вождение трактора), стадион «Локомотив»
1 марта, суббота
10.00 - гиревой спорт, мужчины 85, 90 кг, свыше 90 кг, женщины свыше 63 кг, СК «Космос»
10.00 - соревнования по шашкам, ДК «Родина»
10.00 - шорт-трек, финальные забеги, ЛДС «Юность»
10.00 - соревнования спортивных семей, комбинированная эстафета, стадион «Локомотив»
10.00-12.00 - лыжные гонки, свободный стиль, «Березовая роща»
12.00 - соревнования дояров, лыжные гонки, 2 км женщины, 3 км мужчины, «Березовая роща»
13.00 - соревнования механизаторов, лыжные гонки, 2 км женщины, 3 км мужчины, «Березовая роща»
16.00 - награждение (шорт-трек, гиревой спорт, лыжные гонки, соревнования спортивных семей, шашки, шахматы), стадион «Локомотив»
2 марта, воскресенье
10.00 – 12.00 - лыжные гонки, комбинированная эстафета, «Березовая роща»
10.00 - соревнования дояров, гиревой спорт, СК «Космос»
11.30 - соревнования механизаторов, гиревой спорт, СК «Космос»
14.00 - подведение итогов, торжественное закрытие сельских игр, награждение (соревнования дояров, соревнования механизаторов, лыжные гонки, общекомандный зачёт), стадион «Локомотив»