Чановским районным судом удовлетворено представление заместителя начальника Куйбышевской уголовно-исполнительной инспекции о замене наказания с исправительных работ на лишение свободы в колонии общего режима в отношении осужденного Николая Решетникова.

Приговором Чановского районного суда в марте 2024 года Решеников признан виновным по ст.157 ч.1 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), за что ему было назначено наказание в виде исправительных работ, также ему было запрещено менять место жительства без уведомления ГУФСИН.

Суд установил, что Решетников выехал за пределы р.п.Чаны и в Омскую область, о чем сотрудников уголовно-исполнительной инспекции в известность не поставил, в конце августа 2024 года отделом розыска ГУФСИН России по Новосибирской области Решетников был объявлен в федеральный розыск. 10 января 2025 года его задержали и заключили под стражу до рассмотрения вопроса о замене исправительных работ более строгим видом наказания на срок 30 суток.

Осужденный Решетников пояснил суду, что по состоянию здоровья назначенное наказание в виде исправительных работ он не отбывал. Однако ни Решетников, ни его защитник, доказательств невозможности отбывания наказания исправительных работ с июня 2024 года суду не представили.

Также осужденный не отрицал факт того, что он с конца июня 2024 года переехал в Омскую область, не поставив в известность сотрудников уголовно-исполнительной инспекции

Решетникову суд заменил неотбытый срок наказания в виде исправительных работ на лишение свободы на срок 2 месяца 26 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Постановлением Чановского районного суда Решетникову Н.Г. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до вступления постановления в законную силу, взят под стражу в зале суда.