25 февраля 1925 года родился основатель музея, Почетный гражданин г. Татарска и Татарского района Н.Я. Савченко.





В преддверии 100-летия Николая Яковлевича с 30 января по 14 февраля сотрудниками Историко-краеведческого музея Татарска были проведены выездные мероприятия «Он строил и творил своё Отечество» для учеников лицея, школы №3 и Центра помощи детям.

В ходе кинолекториев ребятам был продемонстрирован фильм, из которого они узнали о жизненном пути Николая Яковлевича, который он прошел прямо, без выбора легкой обходной дороги.

Самым страшным испытанием в его жизни была Великая Отечественная война. На фронт он ушёл в 17 лет, прямо со школьной скамьи. В 1944 г. принял боевое крещение на Карельском фронте. Потом были тяжелые, кровопролитные освободительные бои в Венгрии, Австрии, Чехословакии.

В общей сложности, в армии прослужил 7 лет в воздушно-десантных войсках. Был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За взятие Вены». После Победы в течение 5 лет ещё продолжал служить в Приморском крае.

К 55-летию Великой Победы Николаю Яковлевичу было присвоено звание полковника.

О человеке судят по его делам и поступкам. Николай Яковлевич был замечательным человеком, настоящим героем своего времени, посвятившим свою жизнь служению народу.

Для учеников была оформлена выставка с личными вещами, фотографиями прославленного земляка.