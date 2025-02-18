Татарским районным судом вынесен приговор в отношении 20-летнего сельского жителя Усть-Таркского района за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Судом установлено, что в ноябре 2024 года подсудимый, двигаясь по дороге между населенными пунктами, управлял автомобилем ВАЗ-2105, и был остановлен инспектором ДПС.





В связи с наличием достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, последний был отстранен от управления вышеуказанным автомобилем. Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на 1 год 2 месяца с удержанием 15% зарплаты в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 4 месяца.

Кроме того, с учетом позиции государственного обвинителя на основании п. д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ суд конфисковал у виновного и обратил в собственность государства автомобиль, на котором осужденным совершенно преступление, сообщил заместитель прокурора Усть-Таркского района Олег Толстов.