Мировой судья Татарского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении 52-летнего жителя Яркуль-Матюшкино, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Судом установлено, что в ноябре 2024 г. обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с супругой, в ходе которой, взяв в руки металлическую вилку, направил её зубцами в сторону потерпевшей, пошел в её сторону, при этом высказав угрозу убийством. Потерпевшая высказанные в свой адрес слова угрозы убийством восприняла реально.

Подсудимым и стороной защиты в судебном заседании предпринята попытка прекратить уголовное дело ввиду того, что тот извинился перед потерпевшей супругой, однако суд выслушав мнение потерпевшей и прокурора, возражавшего прекращению дела, отказал в прекращении дела и вынес обвинительный приговор.

Осужденному назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы. Вещественное доказательство – вилку, суд постановил уничтожить, сообщил заместитель прокурора Усть-Таркского района, юрист 1 класса Олег Толстов.