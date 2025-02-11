Наша подписчица захотела выразить благодарность сотрудникам ГАИ через данную публикацию, пишет паблик АСТ 54.

«9 февраля на нашем автомобиле Toyota (да, тот самый, который не ломается) закончилось топливо, хотя показывало ещё 2 деления, в связи с чем сгорел бензонасос. И вот за 30 минут нахождения на обочине, стоя на аварийке и останавливая попутку, никто, кроме сотрудников ГАИ, не остановился, чтобы помочь...

По итогу, благодаря этим людям, мы, находясь на трассе, не доезжая до Татарска 50 км, смогли благополучно добраться в Новосибирск. Ведь сотрудники нас не просто подвезли до заправки, они помогли нам вечером в воскресенье найти (бесплатно) у своих знакомых запчасть, поменять её на месте и заправить авто. При этом всём отказываясь от какой-либо благодарности, кроме как «Спасибо большое мужики, вы реально на вес золота», - сказал мой муж когда машина завелась.

Помимо благодарности, хотелось бы призвать наших людей (земляков) быть хотя бы чуть чуть-чуть добрее и помогать, если есть возможность. Эта ситуация в корне изменила наш взгляд на отзывчивость сотрудников! Всем добра и будьте добрее, сотрудникам отдельное спасибо, ведь будь за рулём я одна со сломавшимся авто, где даже не ловит телефон, не знаю, чем бы это всё закончилось», - рассказала сибирячка.