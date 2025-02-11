В Новосибирской области подвели итоги конкурса «Лучший по профессии». Оценил профессионализм работников прокуратуры, добросовестное исполнение ими служебных обязанностей личнопрокурор области Александр Бучман. В номинации «Лучшая прокуратура» призовые места присуждены прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска, Татарской межрайонной прокуратуре и прокуратуре Усть-Таркского района.





В номинации «Лучший помощник прокурора» победителем стала старший помощник Татарского межрайонного прокурора Галина Попова.