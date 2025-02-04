В Усть-Таркском районе перед судом предстанет мужчина за причинение легкого вреда здоровью сына. Заместителем прокурора Усть-Таркского района Новосибирской области О.С. Толстовым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Дознанием установлено, что в мае 2024 г. житель с. Усть-Тарка находился дома со своими детьми, где в ходе словесной ссоры нанес семилетнему сыну не менее четырех ударов ремнем по телу и один удар в область головы, при этом попав металлической бляшкой в лобную область. По результатам проведенной экспертизы у ребенка установлен легкий вред здоровью. В настоящее время ребенок проживает отдельно от отца.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.