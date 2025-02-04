Полицейские МО МВД России «Татарский» напоминают иностранным гражданам о возможности урегулирования правового статуса. С 1 января по 30 апреля 2025 г., согласно Указу Президента РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в РФ с нарушением сроков пребывания, либо их работодатели могут обратиться в органы МВД для урегулирования своего правового положения и получения необходимых разрешительных документов (патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство). При подаче документов предусмотрено проведение процедур биометрической идентификации, медосвидетельствования на наличие опасных заболеваний, употребление наркотиков, проверки на наличие задолженностей по уплате пошлин, налогов, сборов, штрафов и других обязательных платежей, а также предоставление иностранцем документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ.

Указом определены основания для отказа в урегулировании правового положения иностранных граждан, а также запрет применения каких-либо ограничений и мер государственного принуждения в отношении иностранных граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ.

Решить вопрос об урегулировании правового положения после 1 мая 2025 г. будет невозможно. С этой даты в отношении иностранных граждан, утративших законные основания для пребывания в РФ, будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»