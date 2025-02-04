Полицейские предупреждают иностранных граждан, что с 5 февраля 2025 г. в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции вводится режим высылки иностранных граждан.

Речь идет об ограничении прав незаконно находящегося на территории Российской Федерации иностранного гражданина, а также существенном расширении применяемых к нему мер контроля. Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.

Информация о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре будет общедоступна для всех, и размещаться на официальном сайте МВД России.

Федеральным законом контролируемому иностранному гражданину запрещается:

- изменять место жительство или место пребывания в РФ без разрешения органов внутренних дел;

- выезжать за пределы территории субъекта РФ, муниципального образования, в котором контролируемое лицо пребывает;

- приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства, регистрировать данное имущество;

- заключать брак;

- учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

- открывать банковский счет и осуществлять иные банковские операции.

Также вводятся ограничения на пользование транспортным средством и отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством, в выдаче и замене (обмене) российского национального или международного водительского удостоверения.

Федеральные органы исполнительной власти, муниципальные образования, ЗАГС, службы государственной регистрации и кадастра, налоговые службы, учреждения образования, в т.ч. дошкольного, а также банковские и медицинские учреждения при оказании услуг иностранным гражданам должны проверять каждого обратившегося иностранного гражданина на наличие (отсутствие) сведений о нем в реестре контролируемых лиц.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»