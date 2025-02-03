Чановским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В суде установлено, что подсудимый, ранее привлеченный к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, 9 июля 2024 года вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС на одной из улиц р.п. Чаны.

В ходе расследования уголовного дела собственник автомобиля «Mitsubishi», находясь в статусе подозреваемого, осознавая правовые последствия совершенного им преступления, старался сохранить автомобиль, не допустив его последующую конфискацию судом.

Для этого он предоставил дознавателю договор купли-продажи продажи, согласно которому за день до совершенного преступления он якобы продал автомобиль своей теще, которая зарегистрировала в установленном порядке право собственности и передала его в пользование своей дочери, супруге подозреваемого.

Благодаря своевременным и оперативным указаниям прокуратуры района дознавателем получены доказательства, свидетельствующие о фиктивности сделки по продаже транспортного средства.

При рассмотрении уголовного дела в суде государственный обвинитель, на основе собранных доказательств, попросил суд конфисковать автомобиль, имеющий на тот момент уже нового собственника и обратить его в доход государства.

С учетом позиции государственного обвинителя суд конфисковал автомобиль «Mitsubishi» и назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.