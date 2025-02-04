Об обстановке с пожарами на территории Татарского округа и Усть-Таркского района за январь 2025 г.

С 1 по 31 января в Татарском округе произошло три техногенных пожара, погибших и пострадавших на пожарах не было.

5 января в 16.14 из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления произошел пожар в частном доме в Татарске. Площадь возгорания составила 2 кв. м., никто не пострадал.

22 января в 10.06 в Татарске произошел пожар в легковом автомобиле. Площадь пожара составила 24 кв. м., никто не пострадал. Причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки автомобиля.





24 января в 20.03 в Татарске произошел пожар в бане. Площадь пожара составила 5 кв. м., никто не пострадал. Причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки в помещении мойки бани.

В Усть-Таркском районе за январь случилось два техногенных пожара. Погибших и пострадавших на пожарах не было.

19 января в 7.46 случился пожар в бане в п. Октябрьский Усть-Таркского района. Площадь пожара составила 12 кв. м. Причина пожара - отсутствие противопожарной отступки между металлической отопительной печью и деревянными стенами мойки бани.

23 января в 5.05 произошел пожар в автомобиле в Усть-Тарке. Площадь пожара составила 3 кв. м. Причина пожара - замыкание электропроводки автомобиля.





Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам призывает жителей и гостей соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки и печного отопления. Ваша бдительность - залог вашей безопасности! При возникновении пожара немедленно звоните по номерам: со стационарного телефона- 01; с мобильного телефона — 101; единый номер вызова служб экстренного реагирования -112.