Врач-нефролог амбулаторного диализного центра «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс» Татарской ЦРБ О.С. Абдурахманов награжден Благодарственным письмом министра здравоохранения Новосибирской области за медицинскую помощь, оказываемую пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью.





Амбулаторный диализный центр (искусственная почка) для пациентов нескольких районов Новосибирской области, страдающих хронической почечной недостаточностью, на базе Татарской центральной районной больницы начал функционировать с 4 июня 2021 г. Он был открыт по личному поручению губернатора Новосибирской области. Капитальный ремонт помещений и оснащение медицинским оборудованием осуществила компания ООО «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс». На вышеуказанные мероприятия было освоено более 20 млн руб.

За 2024 г. медицинскую помощь в отделении гемодиализа получили 13 пациентов из четырех районов Новосибирской области, проведено 1200 процедур. Руководство Татарской ЦРБ поздравляет Олимжона Собиржановича и коллектив отделения амбулаторного гемодиализа с достойной и заслуженной наградой.